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Polícia Civil do Acre participa de congresso nacional sobre combate à violência contra a mulher – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

abr 3, 2026


Evento reuniu profissionais de todo o país para discutir avanços no enfrentamento à violência de gênero. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou do 1º Congresso Nacional das Delegadas de Polícia do Brasil no Combate à Violência contra a Mulher, promovido pela Adepol do Brasil, realizado na última terça-feira, 31, em Brasília.

Evento reuniu profissionais de todo o país para discutir avanços no enfrentamento à violência de gênero. Foto: cedida

Representando a instituição acreana, estiveram presentes as delegadas Jade Dene, Michelle Boscaro e Kelcinaira Mesquita, que participaram de debates e painéis voltados à discussão de estratégias, desafios e avanços no enfrentamento à violência de gênero no país.

O congresso reuniu delegadas de diversas unidades da federação, promovendo a troca de experiências e o alinhamento de ações institucionais com foco na ampliação da proteção às mulheres vítimas de violência. Ao final do evento, foi apresentada e lida a Carta Nacional das Delegadas do Brasil pelo Combate à Violência Contra a Mulher, documento que consolida reflexões, propostas e compromissos voltados ao fortalecimento das políticas públicas e da atuação policial especializada.

Delegadas acreanas também conheceram o funcionamento das DEAMs da capital federal. Foto: cedida

Dando continuidade à agenda institucional, nesta quarta-feira, 1º, as delegadas acreanas conheceram o funcionamento das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) de Brasília, com o objetivo de absorver boas práticas e aprimorar os serviços prestados no Acre.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância da participação da instituição no evento nacional. “Esse congresso representa um espaço fundamental de construção coletiva, onde experiências são compartilhadas e novas estratégias são traçadas para fortalecer o combate à violência contra a mulher. A participação das nossas delegadas reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre em buscar mutualmente o aprimoramento das suas ações, garantindo um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e integrado às vítimas”, afirmou.



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