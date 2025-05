Polícia Civil do Acre participa de Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

A Polícia Civil do Acre marcou presença no Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizado na segunda-feira, 26, no auditório do Ministério Público do Estado do Acre, em Rio Branco. Promovido pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o evento reuniu representantes de diversas instituições públicas, profissionais da rede de proteção e especialistas, com o objetivo de fortalecer políticas públicas voltadas à prevenção e ao atendimento das vítimas.

A delegada Juliana De Angelis, da Polícia Civil, atuou como mediadora de um dos painéis e destacou a relevância da cooperação entre os diversos órgãos envolvidos no enfrentamento à violência sexual infantojuvenil. “Eventos como este são fundamentais para alinhar esforços. O diálogo entre os setores, conforme destacado durante o seminário, será crucial para superar desafios como a subnotificação de casos e a garantia de acesso universal ao sistema de proteção, buscando qualificar o acolhimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A Polícia Civil tem atuado de forma proativa, não apenas na investigação rigorosa dos crimes, mas também na promoção de um ambiente seguro para as vítimas”, afirmou a delegada.

O seminário foi dividido em três painéis temáticos. O primeiro abordou o fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, com ênfase nas práticas realizadas pela Maternidade Bárbara Heliodora e pelo Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. O segundo painel tratou do fortalecimento das boas práticas da rede de proteção, com destaque para o papel do Poder Judiciário. Já o terceiro painel discutiu a implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e os desafios relacionados à aplicação da Lei nº 13.431/2017, que institui a escuta especializada e o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência.

O seminário integra a programação do Maio Laranja, mês de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante o período, a Polícia Civil intensifica suas ações, por meio da Operação Caminhos Seguros, que inclui o reforço do efetivo na Delegacia de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas (Decav), em Rio Branco, e nas unidades policiais do interior do estado.

A operação, de abrangência nacional, tem como foco a intensificação do combate a todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso da Polícia Civil com a proteção dos mais vulneráveis.









