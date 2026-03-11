Polícia Civil do Acre prende suspeito de aplicar golpe do “falso advogado” em ação integrada com polícia do Ceará – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Noticias da Fonteira

Polícia Civil do Acre prende suspeito de aplicar golpe do "falso advogado" em ação integrada com polícia do Ceará

mar 11, 2026


A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), realizou na última terça-feira, 10, a prisão em flagrante de J. S. N., investigado por aplicar o golpe conhecido como “falso advogado”, modalidade de fraude eletrônica praticada por meio do aplicativo WhatsApp. A ação contou com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por intermédio da 2ª Seccional da Região Metropolitana de Maracanaú.

Investigação conduzida pela Polícia Civil do Acre resultou na prisão de suspeito de aplicar o golpe do “falso advogado” em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará. Foto: cedida

De acordo com as investigações, o suspeito se passava por advogado e entrava em contato com vítimas que possuíam processos judiciais em andamento. Durante as conversas, ele induzia as vítimas ao erro ao prometer suposta liberação de valores ou andamento processual, com o objetivo de obter vantagem financeira ilícita.

A prisão foi possível após o intercâmbio de informações entre as equipes da DRCC da Polícia Civil do Acre e da Polícia Civil do Ceará, que resultou na identificação do investigado e na realização da abordagem policial no município de Maracanaú.

Durante o cumprimento das diligências, os policiais apreenderam um notebook, seis aparelhos celulares e mais de uma dezena de chips telefônicos. Os materiais serão submetidos à análise técnica e poderão contribuir para a identificação de outras vítimas e possíveis comparsas envolvidos na prática criminosa.

Notebook, seis celulares e diversos chips telefônicos foram apreendidos durante a operação realizada no município de Maracanaú. Foto: cedida

O investigado foi autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de estelionato tentado mediante fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e desobediência, previstos no artigo 171, § 2º-A, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, além do artigo 330 do Código Penal.

De acordo com o delegado titular da DRCC, Eustáquio Nomerg, destacou a importância da cooperação entre as polícias civis para o enfrentamento aos crimes cibernéticos. “Essa prisão demonstra a eficiência da integração entre as polícias civis de diferentes estados no combate aos crimes praticados no ambiente digital. O golpe do falso advogado tem feito diversas vítimas em todo o país, e a Polícia Civil do Acre tem intensificado as investigações para identificar e responsabilizar os autores. A análise dos materiais apreendidos poderá revelar outras vítimas e possíveis integrantes do esquema criminoso”, afirmou.

Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.



