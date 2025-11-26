Polícia Civil do Acre realiza palestra sobre Lei Maria da Penha e assédio sexual para servidores da Seop





A Polícia Civil do Acre promoveu, nesta terça-feira, 25, uma palestra voltada aos servidores da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) com foco na Lei Maria da Penha, assédio sexual e outras formas de violência doméstica. A ação foi realizada no auditório da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Rio Branco, e integra a programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, campanha internacional que busca sensibilizar a sociedade para o enfrentamento das diversas formas de agressão e abuso contra o público feminino.

A palestra foi conduzida pela delegada Juliana De Angelis Drachenberg, que é representante institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulneráveis da PCAC e coordenadora estadual do Bem-Me-Quer, e pelo delegado plantonista da Deam, Alberto Dalacosta. O evento foi realizado após solicitação da secretária adjunta de obras, Samara Raquel Damásio, e foi prontamente atendido pelo delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, que destacou a importância de aproximar o debate da comunidade trabalhadora e orientar chefes de família para a prevenção e compreensão do tema.

A capacitação abordou pontos essenciais da Lei Maria da Penha, apresentou exemplos de situações de risco, formas de acolhimento às vítimas e esclareceu quais condutas configuram crimes, tanto no ambiente doméstico quanto profissional.

“Muitas vezes, a violência começa de forma silenciosa, dentro de casa, com atitudes que passam despercebidas ou são naturalizadas. Por isso, é fundamental levar essa informação para homens e mulheres que são pais, mães e responsáveis por suas famílias, para que entendam que o combate à violência não é apenas uma questão policial, mas social e coletiva. Conhecer a lei, reconhecer os sinais e saber como agir pode salvar vidas”, destacou a delegada Juliana De Angelis Drachenberg.

A Polícia Civil do Acre segue ampliando ações educativas, palestras e atividades de conscientização durante os 21 Dias de Ativismo, reforçando seu compromisso com a proteção das mulheres, a prevenção da violência e o fortalecimento de redes de apoio em todo o estado.

