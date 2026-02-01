Polícia Civil do Acre redefine nomenclaturas das delegacias de Rio Branco e cria nova unidade policial – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) oficializou mudanças na nomenclatura das delegacias de Polícia Civil da capital, Rio Branco, além da criação de uma nova unidade policial. As alterações foram estabelecidas por meio da Portaria Regulamentar nº 01, de 28 de janeiro de 2026, assinada pelo delegado-geral da instituição, Dr. José Henrique Maciel Ferreira.

A medida tem como objetivo padronizar a organização administrativa das unidades, adequando-as às novas diretrizes de funcionamento, atribuições, composição e território de atuação das Delegacias de Polícia da capital e do interior do estado. A reestruturação também impacta diretamente as unidades vinculadas ao Programa de Produção de Equipes (PPE) da PCAC nos ambientes de produção da capital.

Com a nova regulamentação, as antigas delegacias regionais passam a adotar numeração sequencial como Delegacias de Polícia Civil. A Delegacia de Polícia da 1ª Regional passa a ser denominada 3ª Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco, enquanto a 2ª Regional torna-se a 2ª Delegacia de Polícia Civil. Já a antiga 3ª Regional passa a ser a 5ª Delegacia de Polícia Civil. As Delegacias da 4ª e 5ª Regionais foram classificadas como inativas, permanecendo apenas para fins de passivo administrativo. A Delegacia de Polícia Civil de Tucumã passa a ser denominada 4ª Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco.

Além das mudanças de nomenclatura, a portaria também institui a criação da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco, ampliando a estrutura organizacional da Polícia Civil na capital e fortalecendo o atendimento à população.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, a iniciativa representa um avanço significativo na gestão da instituição. “Essa reestruturação das nomenclaturas das delegacias de Rio Branco representa um avanço importante na organização administrativa da Polícia Civil do Acre. A padronização das unidades, aliada à criação da 1ª Delegacia de Polícia Civil, proporciona mais clareza na gestão, fortalece o planejamento operacional e contribui diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população. Nosso objetivo é tornar a Polícia Civil cada vez mais eficiente, moderna e preparada para atender as demandas da sociedade acreana, tanto na capital quanto no interior do estado”, destacou.

A Polícia Civil reforça que as mudanças visam otimizar a gestão das unidades, garantir maior clareza na identificação das delegacias e aprimorar a prestação dos serviços de polícia judiciária, reafirmando o compromisso da instituição com a eficiência, a organização e a segurança pública no estado do Acre.