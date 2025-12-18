Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil leva emissão da Carteira de Identidade Nacional a comunidades ribeirinhas de Sena Madureira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 18, 2025


O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre (PCAC), que atua no município de Sena Madureira, realizou, na última terça-feira,16, atendimentos para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) nas comunidades Campinas e Santa Polônia, localizadas às margens do Rio Purus, a cerca de uma hora de viagem de barco da cidade.

Polícia Civil esteve nas comunidades Campinas e Santa Polônia, em Sena Madureira, levando o direito à identidade a quem mais precisa. Foto: cedida

A ação teve como objetivo atender moradores de localidades de difícil acesso, especialmente pessoas com algum tipo de comorbidade ou limitação física, que enfrentam dificuldades para se deslocar até a sede da Delegacia de Polícia, onde funciona o posto de identificação.

Para a realização dos atendimentos, o coordenador do Instituto de Identificação em Sena Madureira, Carlos Ferrari, e o oficial investigador da Polícia Civil, Marcos Oriar, se deslocaram até as comunidades ribeirinhas, garantindo que o serviço fosse prestado diretamente à população local.

Ao todo, oito pessoas foram atendidas, entre elas uma idosa de 68 anos com problemas de locomoção, pessoas com problemas cardíacos, um senhor que sofreu um derrame, além de crianças que necessitavam do documento.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior Cesar, a iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil com a população de Sena Madureira e com o programa Identidade para Dignidade, desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), na comarca do município. “Essa ação leva cidadania, dignidade e acesso a direitos às comunidades mais distantes, assegurando a inclusão dessas pessoas nos serviços públicos essenciais”, destacou.

A mobilização do Instituto de Identificação reafirma o papel social da Polícia Civil do Acre, promovendo cidadania e garantindo direitos fundamentais à população ribeirinha.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Xapuri – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 17, 2025
Policial

Operação da Polícia Civil mira organização criminosa suspeita de homicídio em Manoel Urbano – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 16, 2025
Policial

Polícia Civil prende homem em Mâncio Lima por descumprir medida judicial e ameaçar ex-companheira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 15, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil leva emissão da Carteira de Identidade Nacional a comunidades ribeirinhas de Sena Madureira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

18/12/2025 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia realiza mutirão de cardiologia e ultrassonografias beneficiando centenas de pacientes

18/12/2025 Frankly
Acre

No Govcast, vice-governadora Mailza faz balanço da gestão, destaca programas sociais e reforça parceria com governador Gladson

18/12/2025 Frankly
Acre

Das vendas no trabalho para centro da cidade, empreendedora oferta mais de 20 sabores de geladinho na Vila Natalina

17/12/2025 Frankly