Polícia Civil participa de audiência pública e reforça combate à violência contra a mulher em Rio Branco – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou, nesta sexta-feira, 20, de uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Rio Branco, reforçando seu compromisso no enfrentamento à violência contra a mulher. A instituição foi representada pela delegada Dra. Juliana De Angelis, que destacou a importância do diálogo entre os órgãos envolvidos na rede de proteção.

O encontro reuniu autoridades, representantes de instituições públicas e membros da sociedade civil em um espaço de escuta ativa e construção coletiva de estratégias voltadas ao fortalecimento das políticas de proteção às mulheres. Durante a audiência, foram debatidas medidas para ampliar o acolhimento às vítimas e aprimorar a atuação integrada entre os órgãos de segurança e assistência social.

A participação da Polícia Civil evidenciou o papel fundamental da instituição no combate à violência de gênero, não apenas na investigação dos crimes, mas também na articulação com outras entidades para garantir um atendimento mais humanizado e eficaz.

Para a delegada Juliana De Angelis, momentos como esse são essenciais para avançar nas políticas públicas de proteção. “Esse espaço de diálogo é fundamental para que possamos alinhar estratégias e fortalecer a rede de proteção às mulheres. A Polícia Civil tem atuado de forma firme no combate à violência, mas sabemos que o enfrentamento desse problema exige união entre instituições e a sociedade. Nosso compromisso é garantir que cada vítima seja acolhida com respeito, tenha sua voz ouvida e encontre respaldo efetivo do Estado”, afirmou.