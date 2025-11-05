Polícia Civil prende casal foragido por homicídio ocorrido em Epitaciolândia – Polícia Civil do Estado do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu nesta terça-feira (4) um casal que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio ocorrido no município de Epitaciolândia. A ação foi resultado de uma investigação integrada entre as equipes de Epitaciolândia, Brasiléia e a DHPP, em Rio Branco.

Casal foragido por homicídio em Epitaciolândia é preso pela DHPP em Rio Branco. A ação é fruto da troca de informações entre as unidades da Polícia Civil. Foto: cedida

O casal foi localizado e preso em uma residência na Cidade do Povo, na capital, após levantamentos realizados pela equipe de investigação. Contra os dois havia mandados de prisão expedidos pela Justiça em razão do envolvimento na morte de Victor Rafael da Silva Lima, crime ocorrido no dia 5 de abril de 2025, na Rua Ana de Souza Lira, em Epitaciolândia.

De acordo com as investigações, após o crime, os suspeitos fugiram da cidade para evitar a prisão, mas o trabalho conjunto das equipes da Polícia Civil permitiu a localização e a captura dos envolvidos.

O delegado responsável pela DHPP, Alcino Ferreira Júnior, destacou a importância da integração entre as unidades. “Essa prisão demonstra a eficiência do trabalho de cooperação entre as delegacias do interior e da capital. A troca de informações foi fundamental para localizar e prender o casal, que agora responderá perante a Justiça pelo crime cometido”, afirmou.