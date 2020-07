Polícia Civil prende conselheiro do Bonde dos 13

Uma ação de investigação dos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), resultou na prisão do conselheiro da facção Bonde dos 13, Antônio Railan Mendonça Ferreira, de 23 anos, na manhã desta quinta-feira (16), no bairro Belo Jardim, Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Civil estava investigando um caso de homicídio na região do Belo Jardim quando, avistou o foragido em frente de uma distribuidora. Foi feito a abordagem e dada voz de prisão. De acordo com a polícia, Antônio Railan é um dos envolvidos no crime de homicídio de Carlos Alberto Silva, morto no dia 07 de dezembro de 2019.

O corpo de Carlos foi encontrado por um morador do bairro Cabreúva, na rua Paraná, pela madrugada e apresentava perfurações de oito tiros.

O conselheiro do B13 foi conduzido à delegacia e por estar com um mandado de prisão em aberto, será encaminhado ainda hoje a Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde.