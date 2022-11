Polícia Civil prende dois por homicídio e porte ilegal de arma de fogo

Na manhã desta sexta-feira, 11, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu R. dos S. A. de 26 anos, vulgo “Pão Doce”, e F. B. de L. de 22 anos, em uma residência localizada no bairro Cabreúva.

Pesa contra R. dos S. A. de 26 anos, dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. O crime de homicídio ocorreu em julho de 2022 quando o investigado ceifou a vida de Gênesis Matheus Pereira da Silva, de 22 anos, no bairro Carandá.

O homicídio tentado se deu no bairro Boa União, quando o investigado atirou contra R. dos A. G. de 22 anos.

No momento da incursão policial os policiais prenderam no mesmo endereço, F. B. de L. de 22 anos, em posse de uma escopeta, calibre 28, municiada.

De acordo com a autoridade policial, o processo investigativo segue com intuito de identificar mais vítimas do investigado e elucidar mais crimes praticados pelo autor.

Os presos foram conduzidos à sede da especializada para procedimentos praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

