Polícia Civil prende homem que fez logística para triplo homicídio em Brasileia

Ascom/Polícia Civil do Acre

Ao final da tarde da última terça-feira, 26, a Polícia Civil no município de Brasileia cumprio mandado de prisão temporária em desfavor de J.S.B, de 27 anos de idade, investigado por ser um dos autores do triplo homicídio ocorrido na cidade de Brasiléia.

A prisão foi efetuada na cidade de Brasiléia, por força de mandado de prisão expedido com base em informações coletadas durante as investigações presididas pelos delegados de Brasiléia.

As informações coletadas indicam que o conduzido forneceu apoio logístico, inclusive armamento, aos possíveis executores do triplo homicídio, que ocorreu em uma residência localizada no bairro Leonardo Barbosa, no último dia 05/04/2022.

O preso é investigado pela apoio logístico em outras ações de integrantes da organização criminosa, da qual provavelmente é integrante, e na qual exerce papel fundamental para execução de outros tipos de delito.

As investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos no crime e responsabilizá-los pelos seus atos, os quais atentam contra a ordem pública e contra a paz social.

Após a prisão, J.S.B foi conduzido à Delegacia Geral do município para fim de interrogatório e procedimentos praxe, e em seguida colocado à disposição da justiça.

A Polícia Civil do Estado do Acre vem intensificando suas ações na Regional do Alto Acre, buscando neutralizar ações criminosas de grupos que tentam dominar o território na fronteira, estratégico para o tráfico de drogas.

A prisão do envolvido é reflexo do trabalho da Polícia Judiciária acreana que investiga de forma técnica e célere crimes de trazem insegurança a população.

