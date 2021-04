Policia Civil prende homem que usava menores para a prática de furtos de motos em Xapuri

A Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, sob o comando do Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa, prendeu nesta segunda-feira, 26, um homem acusado de ser o mandante dos furtos de motocicletas do município de Xapuri.

A prisão decorre de investigações da Delegacia de Xapuri que apontam para a utilização também de menores de idade para furtarem motocicletas em Xapuri para serem enviadas para a Bolívia e depois trocadas por drogas ou armas de fogo.

O preso foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos de praxe.

O acusado responde processo judicial por crime de roubo ocorrido nesta cidade, inclusive foi um dos autores do maior roubo ocorrido no bairro da Sibéria no ano de 2013, momento em que os autores levaram um cofre com todo dinheiro proveniente da festa que ocorre uma vez ao ano no bairro da Sibéria.

