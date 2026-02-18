Polícia Civil prende suspeita horas após roubo no Centro de Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Noticias da Fonteira

Polícia Civil prende suspeita horas após roubo no Centro de Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Patrimoniais, prendeu na manhã desta sexta-feira, 13, uma mulher suspeita de praticar um roubo nas primeiras horas do dia, no Centro de Cruzeiro do Sul. A ação rápida resultou na recuperação integral dos bens da vítima e na apreensão dos objetos utilizados no crime.

PCAC prendeu a suspeita poucas horas após o roubo no Centro de Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

O assalto ocorreu por volta das 5h18, nas proximidades da delegacia da cidade. A vítima seguia para o trabalho quando foi abordada pela suspeita, que estava de bicicleta e, mediante grave ameaça, exigiu seus pertences. Diante da intimidação, a senhora entregou a bolsa e o aparelho celular e deixou o local, enquanto a autora fugia.

Logo após o ocorrido, a vítima procurou a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e relatar os fatos. Com as informações em mãos, a equipe do NEPATRI iniciou diligências imediatas e ininterruptas, dando início a um trabalho investigativo célere para localizar a suspeita.

Celular, bolsa e demais objetos foram recuperados e devolvidos à vítima após ação rápida da polícia. Foto: cedida

Por volta das 7h30, a autora, identificada pelas iniciais R.S.F., foi localizada e presa nas proximidades da Ponte da União. Durante a ação, os investigadores recuperaram o aparelho celular, a bolsa e os demais pertences da vítima, que foram prontamente restituídos, evidenciando a eficiência da investigação e a reparação imediata do dano causado.

Também foram apreendidos uma faca de mesa que estava em posse da suspeita e a bicicleta utilizada na prática do crime. A rápida resposta da Polícia Civil reforça o compromisso da instituição no combate aos crimes contra o patrimônio, garantindo a responsabilização da autora e fortalecendo a sensação de segurança da população.



