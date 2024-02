Polícia Civil realiza apreensão de cocaína na Estrada do Pacifico, vinda do Peru

Por Alexandre Lima

Traficante conseguiu fugir após perseguição pela BR e abandonar carro com a droga.

Na tarde desta terça-feira, dia 20, uma equipe de investigação da Delegacia de Brasileia realizou uma operação contra o tráfico de drogas que terminou em uma perseguição na região da fronteira Brasil/Peru. O alvo era um suspeito de envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes, monitorado pelas autoridades na altura do km 10, no sentido Brasiléia/Assis Brasil, na BR 317, Estrada do Pacífico.

Ao tentarem uma abordagem ao indivíduo, este empreendeu fuga em alta velocidade a bordo de um veículo Fiat/Siena de cor vinho, placas MZZ 6E49, sendo perseguido por alguns quilômetros. A perseguição terminou quando o suspeito abandonou o veículo e entrou uma densa área de mata próxima ao Polo da UFAC.

Após a interrupção da perseguição, os policiais procederam com uma busca minuciosa no veículo, revelando o motivo da fuga: cerca de 20 kg de cocaína, supostamente contrabandeados do Peru. O indivíduo, cuja identificação já está em posse das autoridades, possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.

Apesar dos esforços dos policiais, o suspeito permanece foragido, com as autoridades empenhadas em sua localização e prisão. Tanto a droga quanto o veículo utilizado na fuga, foram apreendidos e encaminhados para a delegacia local, onde os procedimentos legais foram realizados.

As investigações permanecem em curso.

