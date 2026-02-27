Noticias da Fonteira

Acre

Polícia Civil reforça investigações em Plácido de Castro com entrega de drone

fev 27, 2026


Nesta sexta-feira, 27, a Polícia Civil do Acre realizou a entrega de um drone à equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, reforçando a estrutura de trabalho da unidade no interior do estado. O equipamento foi entregue pelo delegado-geral, José Henrique Maciel, que destacou a importância do investimento em tecnologia para fortalecer as ações de investigação e combate à criminalidade no município.

Novo drone vai reforçar diligências e operações da Polícia Civil em Plácido de Castro. Foto: Emerson Lima/PCAC

Durante a entrega, o delegado-geral ressaltou que a modernização das delegacias é uma das prioridades da atual gestão. “Estamos investindo continuamente em tecnologia e equipamentos que ampliem a capacidade operacional dos nossos policiais. Esse drone será uma ferramenta estratégica para apoiar diligências, levantamentos em áreas de difícil acesso e operações que exijam maior precisão nas ações”, afirmou José Henrique Maciel.

O delegado titular de Plácido de Castro, Leandro Lucas Barreto, agradeceu o reforço e destacou o impacto positivo do equipamento na rotina da unidade. “O drone vai contribuir significativamente com o nosso trabalho investigativo, especialmente em áreas rurais e locais de mata, comuns na nossa região. É um recurso que proporciona mais segurança às equipes e mais eficiência nas apurações”, pontuou.

A iniciativa integra o conjunto de investimentos que vêm sendo realizados pela Polícia Civil para fortalecer as delegacias do interior, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores e ampliando a capacidade de resposta às demandas da população. A expectativa é que o novo equipamento passe a ser utilizado imediatamente nas operações e diligências conduzidas pela equipe de Plácido de Castro.

