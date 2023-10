Polícia Federal do Acre emite Nota de Pesar sobre morte de agente em Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

A assessoria de comunicação da Polícia Federal do Acre, publicou uma nota referente a morte do Agente de Polícia Federal Talito Borges Brito, de 34 anos, encontrado morto em um apartamento localizado na Avenida Santos Dumont, no centro comercial de Epitaciolândia, na manhã desta terça-feira, dia 10.

Segundo foi informado, Taliton que é natural do Campina Grande, estado da Paraíba, teria ingressado na PF no dia 21 de setembro passo, sendo lotado temporariamente na delegacia do município do interior do Acre.

Taliton teria saído do seu trabalho no final do dia desta segunda-feira, dia 9, como fazia normalmente. Na terça-feira (10), não teria ido trabalhar, o que chamou atenção dos colegas que foram até o apartamento para saber se estaria bem.

Ao entrarem no apartamento com uma chave reserva, o encontraram morto possivelmente com sua própria arma. Devido algumas circunstâncias no local, peritos federais foi solicitado de Rio Branco para trabalhar em conjunto com os agentes da Polícia Civil, que também estiveram no local.

Somente após a chegada no período da tarde, os trabalhos foram realizados, para depois retirassem o corpo do apartamento e o levasse para a Capital. O caso está sendo investigado para a conclusão dentro de 30 dias.

Não foi informado se o corpo seria transferido para sua cidade natal.

Veja a nota de pesar abaixo.

Nota de Pesar – Tálito Borges Brito

Lamentamos informar o falecimento do Agente de Polícia Federal Tálito.

A Polícia Federal manifesta seu profundo pesar em razão do falecimento do agente de Polícia Federal Tálito Borges Brito, ocorrido nesta terça-feira (10/10).

Natural de Campina Grande/PB, Tálito ingressou na Polícia Federal no último dia 21 de setembro, lotado na Delegacia em Epitaciolândia/AC.

A Polícia Federal manifesta suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos enlutados.

