Polícia Militar apreende 116 kg de maconha após apreensão em Plácido de Castro

Na noite desta terça-feira, 16 de julho, uma equipe da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar realizou uma significativa apreensão de drogas durante uma abordagem veicular de rotina na rodovia AC-745, em Plácido de Castro.

A Polícia Militar continua atuando para combater o tráfico de drogas na região, e a população é incentivada a colaborar com informações que possam auxiliar nas operações policiais.

Os militares, em deslocamento pela rodovia AC-745, avistaram um veículo sedan com dois ocupantes em atitude suspeita.

Os indivíduos envolvidos na tentativa de transporte da droga não foram localizados até o momento. A Polícia Militar segue investigando o caso para identificar e capturar os responsáveis pelo tráfico de entorpecentes na região.

Apesar das diligências realizadas pela guarnição da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar de Plácido de Castro, os suspeitos envolvidos na tentativa de transporte de 116 kg de maconha não foram localizados. Após abandonarem o veículo em movimento e fugirem por uma região de pasto ao avistarem a viatura, os indivíduos não foram encontrados durante as buscas.

A Polícia Militar continua empenhada em combater o tráfico de drogas na região, e as investigações sobre o caso prosseguem para identificar os responsáveis pela posse e tentativa de transporte da maconha.

Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar (PM-AC) apreenderam um veículo com 116 quilos de maconha na noite dessa terça-feira (16) na Rodovia AC-745, entre as cidades de Acrelândia e Plácido de Castro. Foto cedida

