Porto Acre ganha mais uma academia popular entregue por Leo de Brito e Bené Damasceno

Em menos de um mês, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) e o prefeito Bené Damasceno entregaram mais uma academia popular em Porto Acre. Essa é mais uma das ações do mandato do parlamentar acreano que visa o acesso à equipamentos que estimulem atividades físicas e bem estar para às comunidades.

“Mais uma vez temos o Leo aqui na nossa cidade, pela terceira semana inaugurando obras construídas em parceria com a prefeitura. Essa é a terceira academia pública, tivemos ainda a entrega de equipamentos de saúde, de uma caminhonete para auxiliar nas atividades da secretaria de Saúde. Me sinto feliz e grato por essa parceria com o Leo e empenho dele em ajudar o nosso povo”, afirmou o prefeito de Porto Acre.

Leo de Brito destacou a importância do parlamento manter parcerias com as prefeituras para levar melhorias para os moradores, garantindo melhor qualidade de vida em cada município.

“Essa é a parceria que faz a diferença na vida de quem mais precisa, a população que está nas suas cidades. Tanto no primeiro mandato, quanto neste segundo, Bené e eu seguimos nessa cooperação e conseguimos trazer mudanças positivas para a vida das pessoas de Porto Acre”, disse Brito.

Mais de R$ 6 milhões destinados para Porto Acre

Segundo o deputado federal, somente em emendas parlamentar individual, ele destinou mais de R$ 6 milhões em recursos para Porto Acre, mas há ainda os recursos enviados por meio de emendas da bancada federal.

“Depois da entrega que fizemos nesse fim de semana, ficará faltando a academia do Caquetá, que já me comprometi a destinar os recursos para a aquisição. Essa é uma retribuição ao apoio que recebi do povo de Porto Acre, que me deu a honra de ser o segundo deputado federal mais votado por duas eleições seguidas no município”, concluiu Leo de Brito.

