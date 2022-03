Pré-Candidato ao Governo, Jenilson diz que vai modernizar e gerar renda com o turismo no Acre

ASSESSORIA

O eco e o etno turismo são tendências que crescem entre os brasileiros e, principalmente, entre turistas de outros países. Para se ter ideia, em 2021, mesmo com a pandemia, o setor do turismo cresceu 12% faturando R$ 152,4 bilhões, segundo o IBGE. Além disso, uma pesquisa do Booking.com aponta que 42% dos brasileiros preferem turismo de natureza.

O pré-candidato ao Governo, Jenilson Leite (PSB) divulgou um vídeo nesta quarta-feira (9), onde fala sobre uma de suas propostas para potencializar o turismo no Acre. Ele acredita que “o Acre, com suas florestas, riquezas e beleza naturais, fazendo fronteira com outros dois países, tem muito potencial e se soubermos fazer os investimentos certos, pode se tornar referência para o eco e o etno turismo. Já temos muitos turistas estrangeiros buscando o Acre como rota para esse tipo de turismo e precisamos potencializar isso”, diz.

Em seu plano vai constar a criação do programa estadual para a modernização das atividades turísticas no Acre. “Com isso, estaremos gerando novos empregos e mais renda para a nossa população”, avalia.

Jenilson vê falhas no incentivo ao turismo e acredita que o fomento pode iniciar de dentro para fora, gerando atrativos para que os próprios acreanos conheçam os municípios.

“Um dos problemas são nossas estradas. O interior do nosso Acre tem belezas únicas, se tivéssemos estradas boas que facilitasse o trânsito, tenho certeza que o turismo local seria fomentando”, conclui.

