Prefeita Fernanda Hassem recebe título Moção de Aplausos na Aleac

Por Alexandre Lima

Em uma cerimônia marcada por reconhecimento e celebração, a prefeita Fernanda Hassem, em virtude de sua destacada trajetória profissional e política, recebeu uma Moção de Aplausos da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). A homenagem, indicada pelo Deputado Estadual Tadeu Hassem, ocorreu nesta sexta-feira (15), no auditório da Universidade Federal do Acre (UFAC), onde autoridades, deputados estaduais, amigos e familiares dos agraciados se reuniram.

A solenidade, parte da tradição anual do Poder Legislativo acreano, teve como propósito reconhecer personalidades e instituições que contribuíram direta ou indiretamente para o desenvolvimento do Estado. Neste ano, foram concedidas 60 Moções de Aplausos, 67 Títulos de Cidadão Acreano e 03 Comendas da Ordem do Mérito Legislativo, representando a mais alta honraria legislativa.

Ladeada pela vice-governadora do Acre, Mailza Assis (de branco), seu esposo Dr Israel Milani (e) e do deputado Tadeu Hassem (d), momento em que recebe a homenagem – Foto de Sérgio Vale

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do esposo Dr. Israel Milani, foi uma das personalidades homenageadas com o Título Honorífico de Cidadão Acreano. Sua notável atuação em cargos como secretária, vereadora e agora no segundo mandato consecutivo à frente da prefeitura de Brasiléia, foi destacada durante a cerimônia.

A sessão solene, que marcou o encerramento das atividades legislativas de 2023, enfatizou não apenas a conclusão de um ano de trabalho, mas também o compromisso em reconhecer e celebrar aqueles que deixaram e ainda deixam, marcas significativas no tecido social e no desenvolvimento do Acre.

A honraria conferida à prefeita Fernanda Hassem, coroa uma gestão amplamente bem avaliada pelos munícipes brasileenses, demonstrando o reconhecimento do Legislativo pelos serviços prestados em prol da comunidade.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp