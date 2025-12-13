Prefeito Carlinhos do Pelado recebe o Selo Ouro de Transparência no TCE/AC e coloca Brasileia entre as gestões mais transparentes do estado

Por Fernando Oliveira Fotos: Werik Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia O prefeito Carlinhos do Pelado recebeu oficialmente o Selo Ouro de Transparência do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) durante solenidade realizada nesta sexta-feira (12), no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), em Rio Branco. A honraria foi entregue diretamente pelas mãos da presidente do TCE/AC, Dra. Dulcinéia Benício, consolidando Brasileia como referência estadual e nacional…
