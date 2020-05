Prefeito de Epitaciolândia faz pronunciamento após saber dos casos confirmados de covid-19 no município

O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), somente ficou sabendo do anuncio da Secretaria de Saúde do Estado do Acre – Sesacre, após chegar da zona rural onde esteve visitando locais de trabalho em ramais e visita no posto sanitário localizado no entroncamento de acesso à Xapuri para deixar EPI’s aos trabalhadores d saúde.

Tião lamentou em saber que, apesar de todo o trabalho que vem realizando junto com sua equipe da Secretaria Municipal de Saúde, capitaneado pela Secretária Tereza Flores, que o vírus covid-19 está entre os moradores epitaciolandenses.

Destacou também o esforço entre os prefeitos da regional do Alto Acre, e que agora apenas Brasileia está sem registro de infectados. Pede a colaboração dos moradores que evitem sair de casa, caso seja necessário, saiam protegidos com máscaras e evitem aglomerações.

“Nossa luta continua e venceremos guerra onde nosso inimigo é invisível (…) peço que fiquem em casa e que cuidem de sua família. Esse vírus não distingui cor e nem raça e temos as informações que o mundo inteiro que atravessando esse problema, e iremos vencer com a união e compreensão de todos”, destacou o gestor.

Tião informou que estará tomando novas medidas nesta sexta-feira, dia 8. Uma visita ao comércio está programada com a equipe da vigilância sanitária, saúde e Polícia Militar, para levar informes do que vem acontecendo e pedir a conscientização para o problema que poderá aumentar, caso a população não tome os devidos cuidados.

Veja vídeo.

