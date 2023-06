Prefeito garante junto ao Incra autorização de área para construção de casas populares

O prefeito Jerry Correia, acompanhado dos vereadores Wermison Martins e Wendell Marques, além do presidente da COOPERACRE, José de Araújo, recebeu das mãos do Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, a autorização temporária para construção de habitação em uma área de cerca de 11 mil metros quadrados, ainda pertencente à União. A iniciativa garante ao município um local legalizado para futuras construções de conjuntos habitacionais.

“Mais um importante passo no nosso projeto habitacional. Essa área passou muito tempo negligenciada pelo poder público, sem condições legais de uso pois a prefeitura não fazia sua parte na busca pela legalização e uso correto. Agora, com a sensibilidade do superintendente do Incra no Acre, que deu toda a atenção para agilizar esse processo, já podemos dar sequência nos projetos que temos de construção de casas populares”, disse o prefeito.

Jerry informou ainda que tem duas frentes de ação para construir cerca de 40 unidade habitacionais em seu município. Segundo o gestor o município deve ser contemplado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, através do governo do estado que pretende construir 20 unidades. Outra ação será através de uma emenda parlamentar do ex-deputado Léo de Brito no valor de 3 milhões de reais.

