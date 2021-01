Prefeito Sérgio Lopes decreta luto oficial e ponto facultativo de três dias pela morte do Secretário de Obras Kaki

O prefeito Sergio Lopes decretou e luto oficial no município por três dias e Ponto Facultativo nesta quarta dia 27, em função do falecimento do Secretário de Obras Antônio Pereira de Aquino mais conhecido como Kaki, ocorrido na noite desta terça dia 26, no INTO em Rio Branco Acre em virtude de complicações por causa da Covid-19.

Antônio Pereira de Aquino (Kaki) prestou relevantes serviços ao município de Epitaciolândia como Empresário, Secretário de Produção no Mandato do Ex-prefeito José Ronaldo e foi vereador no quadriênio de 2017 a 2020 e atualmente era Secretário de Obras deste município.

Neste momento de grande comoção pela perda precoce deste grande amigo, o Prefeito Sérgio Lopes, seu vice Professor Soares e todos os servidores da prefeitura de Epitaciolândia se solidarizam com a família e amigos neste momento de dor e tristeza.

O Prefeito Sérgio Lopes e seu vice Professor Soares prestam também suas condolências e sentimentos aos familiares da Enfermeira Viviane Aparecida Cavalcante que faleceu na noite desta terça 26 em Rio Branco também vítima da covid-19. Viviane era Filha do Sr. Cícero Tenório e da Dona Ziza, e irmã de Fábio e Liliane Tenório Servidores desta municipalidade

