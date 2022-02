Prefeito Sérgio Lopes se reúne com Alcaldeza de Cobija para últimos ajustes da realização do 1º desafio de Montain Bike Brasil Bolívia

O 1º desafio de Montain Bike Brasil Bolívia vai acontecer neste domingo, dia 27 de fevereiro, e contará com a participação de ciclistas dos três municípios: Epitaciolândia, Cobija e Brasiléia, e com a participação de desportistas de outras regiões nas categorias iniciantes, máster e elite.

No primeiro momento, será feito um percurso de passeio: saindo da Praça Edmundo Pinto, descendo na Avenida Amazônia, indo por Brasiléia até Cobija e retornado para o local da largada. Em seguida, os ciclistas farão o percurso profissional, de acordo com suas categorias, ida e volta ao km 20 ou ida e volta até ao km 9, com chegada na praça Edmundo Pinto.

Ficou acertado, na reunião, o apoio ao evento por parte das duas prefeituras, a prefeitura de Cobija prestará apoio no percurso dentro da Bolívia com policiamento de trânsito e apoio médico. O prefeito Sérgio Lopes está otimista com a realização desse evento envolvendo os dois países.

“Não tenho dúvidas que esse evento de ciclismo seja um dos maiores realizado em parceria com nossos amigos bolivianos. O 1º desafio de Montain Bike Brasil Bolívia demonstra mais uma vez nossa união através do esporte.” Destacou Sérgio Lopes.

O Prefeito estava acompanhado do Secretário de Cultura e Esportes, Joãozinho Ferreira, do Diretor de Esporte, Raimundo Gondim, da Diretora Administrativa, Liane Rocha, e dos representantes do Grupo Unibike Roberto Abreu, Presidente, Clebson Venâncio, Diretor Esportivo, e David Romão, Conselheiro, na reunião com a Alcaldeza de Cobija, Ana Lucia Reis.

