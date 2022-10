Prefeitura de Assis Brasil vai realizar a final do Campeonato Municipal de Futebol neste final de semana

Tudo pronto para a grande final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo da primeira divisão. Cascata e Ladeira são os grandes finalistas e a expectativa é de muita emoção.

O evento começa a partir das 13:00h no estádio José Dantas. O pública vai assistir também a definição do 3º lugar do campeonato que será disputado entre as equipes do Fronteira e Company.

Os vencedores receberão troféus, medalhas e premiação em dinheiro. No total serão mais de 15 mil reais em prêmios que serão divididos entre os três primeiros colocados, além de melhor goleiro e artilheiro.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp