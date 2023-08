Prefeitura de Brasileia abre Campeonato Interbairros e realiza final do Sub-14 Miguel Bibiano

Na noite do esporte em Brasileia nesta terça-feira, 09, a Prefeitura do município através da gerência do esporte iniciou mais uma grande competição que envolve toda a cidade durante os jogos do 2° Campeonato Municipal de Interbairros.

São 14 equipes dos bairros, Alberto Castro e equipe I e II , Samaúma I e Leonardo Barbosa equipe I e II, Ferreira da Silva, Raimundo Chaar, José Moreira, 8 de Março, Centro, José Braúna e Jatobá.

As competições inicialmente aconteceram durante a semana na quadra poliesportiva do Parque Centenário e posteriormente na quadra do bairro Ferreira Silva.

Na mesma noite dedicada ao esporte em Brasileia aconteceu também a grande final do campeonato Municipal de Futsal Sub-14 Miguel Lima Bibiano na quadra esportiva do Parque Centenário.

A onde disputaram o primeiro lugar, os times: Aquarela X Anjos da Bola. A equipe Aquarela se consagrou campeã após uma disputa acirrada pelo título do campeonato contra a equipe vice-campeã Anjos da Bola em tempo normal de jogo, prorrogação e pênaltis.

Ao todo foram 60 dias de jogos do Campeonato de Futsal Sub-14 Miguel Lima Bibiano com participação de 8 equipes.

Os destaques da competição, melhor goleiro, artilheiro, destaque da partida, e as equipes campeã ( Aquarela)e vice-campeã ( Anjos da Bola), receberam medalhas e troféus e valor em dinheiro da premiação.

Os pais do homenageado que leva o nome do campeonato de futsal Sub-14, William Bibiano e Yuna Braga participaram do encerramento da competição e entregaram troféu e medalhas aos competidores e a equipe vencedora.

Miguel Lima Bibiano, tinha 13 anos, morreu em 01°de Abril deste ano no Hospital Regional do Alto Acre em Brasileia por uma suposta infecção (sepse), que se espalhou pelo corpo rapidamente do adolescente e afetou vários órgãos segundo o que consta no atestado de óbito de Miguel.

O Gerente de Esportes do município representou a Prefeita Fernanda Hassem nos eventos esportivos acompanhando do Presidente da Câmara de Brasileia Marquinhos Tibúrcio, Vereador Elenilson Cruz e os Secretários Municipais Lima Andrade ( Obras), Careca Gadelha ( Agricultura) e Zico Rocha ( Meio Ambiente).

Veja o que disseram

De acordo com o gerente de esportes Bil Rocha, a expectativa para o campeonato é positiva.

“ Estamos finalizando hoje o sub-14, com a equipe aquarela saindo campeã. A Prefeita Fernanda Hassem é grande incentivadora do esporte, e através do apoio dado por ela, temos conseguido realizar torneios e campeonatos nas diferentes modalidades aqui no município de Brasiléia. O Interbairros vem com participação de 10 bairros, o que garante a adesão de dezenas de atletas que amam o futsal”. Destacou.

Presidente da câmara de vereadores de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio participou da atividade.

“ O Campeonato Sub-14 homenageou o jovem Miguel Lima Bibiano, que faleceu precocemente e era desportista, parabenizo a Prefeita Fernanda Hassem pela sensibilidade de homenagear um filho do município que amava o esporte”, afirmou.

O jovem atleta Frank Lira fala da satisfação em participar do campeonato Interbairros.

“ Estou muito feliz de participar, é a primeira vez que vou jogar no time do meu bairro e espero que seja um campeonato tranquilo. Desejo boa sorte a todos os times”. Enfatizou.

