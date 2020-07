Prefeitura de Brasiléia avança com a reforma e ampliação do Centro do Idoso

Um antigo sonho dos integrantes do Centro do Idoso Andrelino Avelino da Silva começa a ganhar forma. A prefeitura de Brasiléia deu início às obras de reforma e ampliação do centro de convivência, onde realizam suas atividades semanais graças ao Programa Vida e Movimento desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social.

O Centro do Idoso tem a participação de 200 idosos com idade a partir dos 60 anos, mas os que frequentavam (antes da pandemias) de todas as atividades semanais diretamente 150 idosos sendo que 120 deles na área urbana e 30 na área rural. São oferecidas gratuitamente atividades físicas, recreativas e de lazer, culturais e artísticas, educação não formal e serviço social.

Reforma

A planta do novo espaço foi elaborada pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC), com acompanhamento da execução pela Secretaria Municipal de Planejamento. Após reformado, o prédio terá salas de administração, despensa, guarda panela, área de serviço, ampliação do salão, mudança da fachada e da entrada que vai ser pela rua lateral, com menos tráfego de veículos.

A reforma e ampliação, do Centro do Idoso, estão sendo realizado graças ao trabalho da prefeitura de Brasiléia através da gestora Fernanda Hassem com uma emenda parlamentar, extra, do Senador Sérgio Petecão. A ampliação é de entorno de 90m².