Prefeitura de Brasiléia e Iteracre firmam parceria para regularização fundiária no município

Fortalecendo o compromisso com cidadania e a dignidade da população a Prefeitura de Brasiléia e o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), firmaram na noite desta quarta-feira 25, um termo de cooperação técnica para a regularização fundiária no município.

A iniciativa vai beneficiar mais de 600 famílias dos bairros Eldorado e Polo Agroflorestal, por meio do programa “Minha Terra de Papel Passado”, além de atender 20 entidades religiosas, entre igrejas e templos, através do programa “Igreja Legal”.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, vice-prefeito Amaral do Gelo, presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, diretor técnico Paulo Franco, diretora administrativa e financeira Aglair Verçosa, secretários municipais e os vereadores Almir Andrade, Leandro Gadelha e Lucélia Borges.

Para o prefeito, a ação representa o atendimento de uma antiga demanda da população.”Essa era uma reivindicação antiga, que acompanho desde os tempos em que eu era vereador, Hoje, como prefeito, é uma honra e uma alegria poder proporcionar esse benefício à nossa população de Brasileia”, afirmou o gestor.