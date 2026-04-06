Prefeitura de Brasiléia e Sebrae iniciam a 10ª edição da Feira do Peixe na fronteira com 20 toneladas de peixe







A Prefeitura de Brasiléia realiza, a partir desta quarta-feira (1º), a 10ª edição da tradicional Feira do Peixe, em parceria com o Sebrae. O evento acontece na Feira Municipal Maria Florêncio do Nascimento e segue até a Sexta-feira Santa (03), com a expectativa de comercializar cerca de 20 toneladas de pescado. Além da venda de variados tipos de peixes, a feira conta com a comercialização de verduras, frutas, artesanato, além de opções de café da manhã, almoço e jantar, oferecendo uma…







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