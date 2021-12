Prefeitura de Brasiléia emite nota sobre prisão de paciente que transportava cocaína em carro oficial

A apreensão de cerca de 150 quilos de cocaína que vinha sendo transportada dentro de uma van utilizada pela saúde municipal de Brasiléia no transporte de pacientes de hemodiálise, bem como a prisão do paciente dono do entorpecente foi confirmada pela gestão municipal em uma nota de esclarecimento divulgada momentos após a ação policial.

Na publicação, a prefeitura de Brasiléia ressalta que após a ´prisão do paciente, que estava a caminho da capital acreana para tratamento médico, o veículo, bem como outros pacientes foram liberados pelo agentes do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), não prejudicando o deslocamento dos pacientes.

“O suspeito, responsável pelo transporte dos entorpecentes, que estava com consulta marcada em Rio Branco, foi detido, liberando-se os demais passageiros e o motorista da municipalidade.”, informa a nota.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassen encontra-se em Brasilia em agenda oficial, mas assim que tomou conhecimento do caso determinou instauração de processo administrativo para apurar em que circunstancias o suspeito conseguiu embarcar com todo o material entorpecente. O resultado apuratório será encaminhado às autoridades policiais competentes.

Leia na íntegra a nota da prefeitura

Nota de Esclarecimento



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA vem a público confirmar a apreensão de entorpecentes realizada na manhã de quinta-feira (02), pela equipe do GEFRON, no veículo utilizado pela saúde municipal no transporte de pacientes de hemodiálise.

Esclarecemos que:

· Após a apreensão, o veículo foi liberado, não prejudicando o deslocamento dos pacientes.

· O suspeito, responsável pelo transporte dos entorpecentes, que estava com consulta marcada em Rio Branco, foi detido, liberando-se os demais passageiros e o motorista da municipalidade.

· As diligências estão sendo concluídas pelo GEFRON, que após a conclusão do flagrante encaminhará o caso, possivelmente, à Policia Federal.

· A Prefeita de Brasiléia, que está na capital federal, determinou a abertura imediata de processo administrativo para apurar em que condições ocorreu o transporte do suspeito, devendo remeter à autoridade competente as informações pertinentes.



Esta municipalidade se coloca à disposição das autoridades para a elucidação do caso e envidará todos os esforços para o seu esclarecimento.

Sendo o que nos cumpre esclarecer para o momento.

