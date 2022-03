Prefeitura de Brasileia esclarece sobre o recurso destinado ao recapeamento de ruas

Na última terça-feira (15), durante a 7ª Sessão Ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Brasiléia, a vereadora Marinete Mesquita em seu discurso proferiu fake News, noticia falsa, ao citar que estava bloqueado na conta da Prefeitura de Brasileia um crédito financeiro (2° parcela) no valor de R$ 364.728,89 cujo o objeto é recapeamento de ruas.

Ao ter acesso ao documento emitido pela Gigov a vereadora realizou uma interpretação errônea. Já que a Gigov é o setor da Caixa responsável por gerir políticas públicas com a prestação de serviços de análise acompanhamento, assessoria e consultoria, relacionados às atividades de engenharia, arquitetura, trabalho social e operacional e destina-se aos órgãos e entes públicos das esferas federal, estadual, municipal, judiciária federal e estadual e empresas estatais.

O economista Nevisson Tavares servidor efetivo do município, foi até a Câmara municipal logo após a sessão onde realizou a explicação da real situação do recurso federal citado aos membros do parlamento mirim presente, inclusive para a própria vereadora Marinete Mesquita. “Tal recurso consta em conta, e o termo sob “bloqueio”, significa apenas que para o desbloqueio de pagamento a empresa contratada precisa executar os serviços de recapeamento, elaborar as medições, inserir no siconv e só após todos esses trâmites é gerado o desbloqueio para o pagamento dos serviços”, explicou Nevisson Tavares.

Mesmo após a explicação e elucidar a situação da emenda parlamentar, um meio de notícias replicou na íntegra a notícia falsa do bloqueio do recurso, induzindo os leitores a uma “Fake News” realizada pela vereadora Marinete Mesquita.

A prefeita Fernanda Hassem lamentou a situação: “Lamento que a desinformação tenha chegado até a tribuna da Câmara Municipal, por uma representante do povo, fazemos todo o esforço possível para garantir recursos e emendas e muitas vezes por questões políticas e/ou pessoais o bem coletivo foi esquecido. Os poderes estão para focar no desenvolvimento e bem-estar da população e não interesses pessoais. Lamentamos a desinformação por parte da nobre vereadora”, destacou Fernanda Hassem.

