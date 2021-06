Prefeitura de Brasiléia firma parceria com INCRA

SECOM

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada dos Secretários de Planejamento Emerson Leão e Secretário de Infraestrutura Rural José Alvanir, recebeu nesta quarta-feira, 16, o superintendente do INCRA no Acre Sérgio Bayum e equipe técnica. Além do Presidente da AMOPREBE Jose Maria, representante do Sindicato dos trabalhadores rurais Catarina Moreira e beneficiários

O objetivo da reunião foi a assinatura do termo de adesão ao programa Titula Brasil que visa a regularização fundiária de polos agroflorestais e assentamentos e o termo de cooperação do programa de fomento que visa beneficiar famílias com linhas de créditos a assentadas e extrativistas nas modalidades Crédito Instalação, Apoio Inicial e Fomento Mulher.

“É motivo de muita alegria receber em nosso município o Superintendente Sérgio e sua equipe técnica. Falo sempre que as instituições precisam dialogar, dar as mãos para que possamos atender o maior número de pessoas possível. Está em nosso plano de governo beneficiar o maior número de produtores rurais, nesse caso essa parceria vai beneficiar assentados e extrativistas, e hoje estamos fechando essa parceria com suporte técnico para que possamos contemplar as famílias e o homem do campo merece todos nossos esforços. Não estamos olhando bandeira partidária e sim, a população”. Destacou a prefeita Fernanda Hassem.

Os benefícios estão divididos ente Apoio Inicial Fomento e Fomento mulher com valores variados que visa a para compra de, equipamentos, agrícolas, criação de pequenos animais, bacia leiteira, piscicultura, plantio de mandioca, feira livres, produção de frutas, verduras e legumes artesanato, produção de queijo, dentre outros

O superintendente do INCRA Sérgio Bayum destacou a importância da parceria.

“Agradeço a receptividade da prefeita Fernanda e toda sua equipe, saio daqui de Brasiléia muito feliz, pois nosso papel é firmar parcerias, para que possamos atender o produtor rural, que está lá na ponta e que produz, que cria. Saio satisfeito que a prefeitura de Brasileia que nos dará suporte, a associação e sindicato também são parceiros para que possamos melhorar a vida dos produtores rurais e extrativistas”, disse

No Projeto Apoio Inicial, o primeiro produtor assinou hoje a liberação do projeto o extrativista Alexandre Xandão.

“É um momento muito importante para nós extrativistas, isso significa que o homem do campo está sendo valorizado juntando melhoria de vida e sustentabilidade”, finalizou.

Pagamento dos projetos tem desconto que variam de 80 a 90% de desconto com prazo de 1 ano.

