Prefeitura de Brasiléia garante acesso e melhorias entre os Bairros Alberto Castro e Nazaré

Garantir o direito de ir e vir é um direito da população, a Prefeitura de Brasileia vem garantindo melhoria nesse sentido, através da rua que liga os Bairros Alberto Castro e Nazaré, o que vai facilitar a locomoção principalmente para os moradores do Bairro, que passavam pela rua do DEPASA que tornava um percurso mais distante para acessar tanto à Unidade Básica de Saúde que fica localizada no Alberto Castro, como os demais Bairros.

O trabalho realizado pela equipe da Secretaria de Obras, inclui abertura e construção de linha de bueiro e piçarramento, garantindo o acesso dos moradores tanto no inverno quanto no verão.

“Com a abertura desta rua, ficou melhor para ir na unidade de saúde que é pertinho da minha casa e antes tinha que dá uma volta por outra rua e ficava bem mais longe, agora com essa rua vai ajudar muito, hoje mesmo já vim por ela” disse Franciene Almeida moradora do Bairro do Nazaré.

Kalleb Braga morador do Bairro Alberto Castro mora ao lado da rua que foi beneficiada e disse que antes não tinha passagem e que ainda alagava, deixando os moradores praticamente ilhados.

“A abertura da rua é muito importante para os moradores pois quando os mesmos vinham, tinham acesso por uma rua mais distante, e agora com a melhoria dela, fica mais fácil o acesso para o atendimento no posto de saúde, além de muitos fiéis do Bairro que precisam frequentar a igreja. No inverno o acesso era bastante complicado, quando chovia a água subia muito e com o melhoramento da rua podemos ver que com trabalho que a prefeitura está fazendo está muito bom”, finalizou.

A Prefeitura de Brasiléia vem realizando diversos trabalhos nas ruas da cidade, seja com tapa buracos, instalação de linhas de bueiros, asfaltamento e abertura de ruas.

Essa é uma reivindicação antiga dos moradores do Bairro Nazaré que agora foi atendido pela gestão da prefeita Fernanda Hassem, para beneficiar a população.

O Secretário de Obras Lima Andrade, destacou os trabalhos que a prefeitura vem desenvolvendo em Brasiléia.

“A Prefeita Fernanda Hassem atendeu o pedido dos moradores e estamos trabalhando na rua ligando os Bairros Alberto Castro e Nazaré para que os moradores tenham acesso mais rápido por essa rua que não tinha saída, era muito longe para ir para o posto de saúde ou ao comércio e que agora diminui o trajeto, hoje já passa até caminhão, estamos concluindo os trabalhos. Será feito piçarramento. A Prefeitura está executando várias ações em diversas ruas do município”, destacou Lima.

