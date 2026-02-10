Noticias da Fonteira

Prefeitura de Brasiléia incentiva o esporte rural e realiza grande final do Campeonato da Agrovila do KM 26

fev 10, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência Municipal de Esportes, realizou neste final de semana a grande final do Campeonato Rural na Agrovila do KM 26, marcando a primeira decisão esportiva de grande porte do ano na zona rural do município. A competição durou mais de 75 dias e contou com a participação de 12 equipes, reunindo atletas, famílias e torcedores em um verdadeiro momento de integração comunitária. A…



