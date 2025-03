Prefeitura de Brasileia intensifica trabalho na zona rural e ramal do Polo tem infraestrutura garantida

Por Assessoria

No intuito de oferecer aos moradores das comunidades rurais, o acesso à essas localidades muitas vezes de difícil principalmente no período de inverno amazônico, a prefeitura de Brasileia nos últimos 90 dias da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado tem intensificado os serviços de melhorias tanto na cidade com a Operação Presença nos bairros, quanto nos ramais com a desobstrução de pontos críticos das estradas vicinais, construção e reconstrução de pontes.

A força tarefa da prefeitura de Brasileia tem como missão fundamental tirar pessoas e comunidades do isolamento mesmo no período de fortes chuvas e garantir o acesso dos moradores, rota escolar, escoação da produção e do extrativismo.

Neste final de semana a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), está com quatros frentes de trabalho de forma simultâneas em localidades diferentes.

Nesta sexta-feira 21, o ramal do Polo no KM 04 teve sua infraestrutura garantida com a remoção total dos pontos críticos e recebendo em alguns trechos material asfáltico (bota fora).

As equipes e os maquinários trabalham também na desobstrução dos locais considerados em situação crítica no ramal do KM 67 (Porto Carlos), KM 52(Ramal do Campo Verde), onde uma rede de energia está sendo instalada para os moradores, além da reconstrução da ponte no KM 26 que dar acesso à comunidade Cajazeira.

Os Ramais Santa Luzia e Arraial dos burros no KM 84 vão receber também os serviços de melhorias nos próximos dias.

O prefeito Carlinhos do Pelado que acompanha os trabalhos nos ramais fala sobre o serviço humanizado que tem como objetivo atender a todos com dignidade.