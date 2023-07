Prefeitura de Brasileia realiza a grande final do 27° Campeonato Municipal de Futebol de Areia Masculino e Feminino no município

Por Assessoria

Neste sábado, 29, a Prefeitura de Brasileia através da Gerência de Esporte realizou a grande final do 27°Vigésimo Sétimo Campeonato Municipal de Futebol de Areia, sendo este o Segundo Feminino na gestão da Prefeita Fernanda Hassem na quadra do bairro Samaúma.

Foram 14 equipes masculinas e 5 equipes femininas com atletas de Brasileia e Epitaciolândia durante dois meses de muito futebol de areia e as competições aconteceram aos sábados e domingos.

A disputa do Feminino ficou entre as equipes Damas da Bola e Baixa Verde. Sendo vitoriosa a equipe Damas da Bola por 3X0. Já no Masculino se consagrou campeão do campeonato a Equipe do Atlético Girona que venceu o Azulão pelo placar de 5X2.

As equipes vencedoras receberam premiações e troféus para Masculino, Feminino e Troféus para os melhores Goleiros, Artilheiros e Certificados para os melhores da partida.

Prestigiaram a o evento esportivo Gerente de Esportes do município Bil Rocha e a Chefe de Gabinete Suly Guimarães.

Prefeita Fernanda Hassem destacou a realização do campeonato. “Hoje é um dia de alegria para a nossa gestão na área do esporte. Estamos realizando a final do nosso campeonato de areia, temos 14 equipes masculino participando e 5 feminino pela segunda vez em nossa administração a frente da Prefeitura de Brasileia. Quero agradecer a equipe da gerência de Esportes pela organização desse evento esportivo tão importante para a comunidade e para nosso município, agradeço também , a câmara de vereadores, que contribuíram para que esse dia pudesse acontecer”, disse a Prefeita

