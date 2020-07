Prefeitura de Brasiléia realiza recapeamento asfáltico no bairro Ferreira Silva

Com objetivo de melhorar as ruas do município, a Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Obras está investindo nos serviços de recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade. Na quarta-feira (1º), os serviços estão concentrados nas ruas do Areal, Ernestino do Amaral, Mangueira e Industrial Reis.

O secretário de Obras, Francisco Lima, afirmou que os investimentos na infraestrutura demonstram o compromisso da gestão em melhorar a qualidade de vida da população. “O recape asfáltico é importante para melhorar a locomoção das pessoas na cidade, dando mais segurança e qualidade de mobilidade para pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículos automotor”, conclui.

A pavimentação faz parte do cronograma de trabalhos da prefeitura de Brasiléia presenteando a população nos 110 anos da cidade.