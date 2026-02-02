Prefeitura de Brasiléia reinaugura estrutura do CREAS com recursos próprios e amplia atendimento a população







Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia reinaugurou, nesta sexta-feira (30), a nova estrutura do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), totalmente revitalizada com recursos próprios do município, provenientes da arrecadação do Setor de Tributos e Cadastro. A solenidade contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, da secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães, da coordenadora do…







