Prefeitura de Brasiléia reinaugura estrutura do CREAS com recursos próprios e amplia atendimento a população

fev 2, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia reinaugurou, nesta sexta-feira (30), a nova estrutura do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), totalmente revitalizada com recursos próprios do município, provenientes da arrecadação do Setor de Tributos e Cadastro. A solenidade contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, da secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães, da coordenadora do…



