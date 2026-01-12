Noticias da Fonteira

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia reinaugura UBS Tufic Mizael Saady com recursos próprios e abre programação do Janeiro Branco

jan 12, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Gennoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia reinaugurou, com recursos próprios, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Tufic Mizael Saady, uma das principais referências em saúde no município. A solenidade marcou também a abertura oficial da programação do Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental, e contou com a participação especial do médico Dr. André Ricardo, que conduziu o momento “Sem Receita”, baseado…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Ação Humanitária: Prefeitura de Brasiléia, encerra o ano entregando mais de 3 mil cestas alimentícias para comunidades rurais, pescadores e povos originários

jan 3, 2026
Fronteira

Novo padrão nacional de Nota Fiscal torna-se obrigatório para todas as empresas e moderniza serviços

jan 2, 2026
Fronteira

1º de janeiro: Feliz Ano Novo!

jan 1, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil prende foragido condenado por homicídio qualificado após campana no porto de Mâncio Lima – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

12/01/2026 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia reinaugura UBS Tufic Mizael Saady com recursos próprios e abre programação do Janeiro Branco

12/01/2026 Frankly
Acre

Professor aprovado pela SEE relembra passado nas ruas e destaca força da educação e do hip hop

12/01/2026 Frankly
Acre

Como a inovação nas rotinas de controle interno profissional redefine a utilidade prática na vida pessoal?

11/01/2026 Frankly