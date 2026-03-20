Prefeitura de Brasiléia retoma o projeto Corpo em Movimento







A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, retomou nesta terça-feira (17) as atividades do Projeto Corpo em Movimento, após um período de interrupção marcado pela morte do professor instrutor Régis. A iniciativa volta a oferecer à população uma alternativa gratuita para a prática de atividades físicas com acompanhamento profissional, agora sob a condução de novos instrutores que dão continuidade ao trabalho desenvolvido no projeto. Durante o primeiro dia, os…







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