Prefeitura de Epitaciolândia pagará piso nacional de magistério aos professores

Em reunião no seu gabinete o Prefeito Tião Flores, juntamente com o Secretário de Educação Cleomar Portela, Secretário de Administração José Menezes e equipe jurídica da prefeitura, recebeu a Comissão de Negociação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre – SINTEAC para dá a boas novas. “O município de Epitaciolândia cumprirá com atualização do piso salarial do professor da rede municipal.”

O reajuste é de 12,84% dos salários dos professores, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/08,que garante o vencimento mínimo aos profissionais da educação básica com formação em magistério.

Em sua fala o prefeito Tião Flores destacou a valorização do professor: “A valorização do professor é a chave para avançare melhorar o sistema educacional. Nossos professores devem sentir que a prefeitura é parceira e que juntos conseguiremos trabalhar para regulamentar toda parte burocrática até o final do mês de fevereiro, pois nossa meta é efetuar até março o pagamento do piso.”

A valorização do professor é fator decisivo para uma educação de qualidade, traduzida pelas condições concretas de formação e remuneração.Considerando que mesmo com as dividas e crise financeira que a prefeitura está passando, o município de Epitaciolândia cumprirá com atualização do piso salarial do professor da rede municipal.

Uma vez que já vem pagando o piso salarial dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e ACE (Agentes de Combate a Endemias).