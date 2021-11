Prefeitura de Epitaciolândia realiza 19º edição do Saúde na Comunidade

O deputado federal Leo de Brito (PT), participou a convite do prefeito Sérgio Lopes, no último sábado, 27, da inauguração da Unidade Básica de Saúde na comunidade do Rubicon, na zona rural de Epitaciolândia, distante cerca de 45 km da cidade.

A UBS foi construída com recursos de emenda do deputado César Messias e recebeu o nome do senhor Alberto Florêncio, que era proprietário da área onde foi construída a unidade.

Na oportunidade, foi realizada a 19ª edição do Saúde na Comunidade, programa que leva atendimentos de saúde para as comunidades mais distantes. Leo de Brito destinou emenda no valor de R$ 500 mil para a realização dos atendimentos desse ano e anunciou mais recursos para a continuidade do programa em 2022.

“Muita felicidade estar aqui em Epitaciolândia, visitando a comunidade do Rubicon, acompanhando os atendimentos do Saúde na Comunidade. Destinei R$ 500 mil esse ano para a realização dos atendimentos e para o ano que vem ampliamos esse investimento para R$ 700 mil, o que vai possibilitar atender mais de 20 comunidades rurais, satisfação também participar da inauguração dessa unidade básica de saúde que será tão importante para os moradores do Rubicon e das comunidades adjacentes, são investimentos como esse que fazem a diferença na vida das pessoas”, disse Leo de Brito.

Investimentos na cidade e zona rural

Leo de Brito também destinou R$ 400 mil para melhoramento de ramais, construção de bueiros e pontes, além de recursos para a construção do Centro de Informações ao Turista, construção de uma quadra de esportes na escola Luiz Gonzaga, localizada na Comunidade Nari Bela Flor, e também recursos para a revitalização da Praça 28 de Abril, na entrada de Epitaciolândia.

Pontos de internet

Três comunidades rurais de Epitaciolândia serão beneficiadas com pontos de internet destinados por Leo de Brito. Os equipamentos serão instalados nas comunidades Guajará, Porongaba e no Ramal Fontenele, na Associação Guerrilheiros do Araguaia.

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu Leo de Brito pelas emendas destinadas à Epitaciolândia e ressaltou a importância dos investimentos para a gestão e para a cidade.

“Quando procurei o deputado Leo de Brito no início desse ano, ele prontamente nos atendeu e se comprometeu a destinar recursos para a saúde e para melhoria de ramais e hoje estamos aqui acompanhando a realização dos atendimentos de saúde que estão beneficiando cerca de 19 comunidades. Nossos sinceros agradecimentos e gratidão pelos investimentos e consideração com Epitaciolândia”, disse o prefeito.

Participaram da inauguração o prefeito Sérgio Lopes, os vereadores Celiene, Preta e Nego, o presidente da Associação de Moradores do Rubicon, Rosimar Menezes e os filhos do proprietário do terreno onde foi construída a UBS, Valdir Florêncio e José Fernandes, que também é professor da comunidade.

