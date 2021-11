Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Novembro Azul

Fazendo parte da programação da campanha do novembro Azul, que dedica a oferecer serviços e orientações para a saúde do homem, a prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo diversas atividades para serviços de saúde do homem.

Novembro Azul promove conscientização sobre cuidados com a saúde masculina. Durante o mês denovembro, diversos prédios e monumentos históricos se iluminam de azul com o objetivo de chamar a atenção para o movimento global de conscientização em prol da saúde do homem.

por que é tão importante falar sobre a saúde do homem?

A visão dos homens em relação à própria saúde está em transformação. Os homens, de forma geral, culturalmente não levavam o autocuidado tão a sério e negligenciavam o acompanhamento médico para prevenir doenças. No entanto, isso vem mudando gradativamente, com a ajuda de campanhas de conscientização que esclarecem sobre a saúde do homem e buscam sensibilizar sobre temas relevantes, como o câncer de próstata.

Nesta sexta-feira dia 12/11, a Secretaria de saúde realizou o dia “D” de ação para a saúde do homem, o evento aconteceu no centro de saúde José Cândido de Mesquita e contou com a presença do Secretário Municipal de saúde Sergio Mesquita, coordenadores e servidores.

“Realizamos essa ação para chamar atenção dos homens, pois sabemos que ainda existem tabus que devem ser quebrados, eles devem se cuidar e prevenir muitas doenças como o câncer de próstata, contamos com o nosso parceiro de todas as horas o médico e deputado estadual Jenilson Leite, que veio fazer ultrassonografia de próstata, e além disso ofertamos diversos serviços de saúde, como consultas médicas, testes rápidos, vacinas de rotina e covid-19, e dispensação de medicamentos, queroem nome do prefeito Sérgio Lopes agradecer a todos servidores que atenderam nosso chamado com muito carinho e aos homens que compareceram para se consultar, a nossa gestão é isso, cuidar bem das pessoas.” Destacou Mesquita

