Prefeitura doa terreno para construção da sede do Ministério Público em Assis Brasil

Na tarde desta Quarta-Feira (05), o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu a visita de uma equipe técnica do Ministério Público do Acre composta por Katia Rejane de Araújo Rodrigues – procuradora geral de justiça do MPAC, Vanderlei Cerqueira – promotor de Justiça do MPAC em Assis Brasil, Solange chalub – Superintendente do MPAC e Germano Pimentel – engenheiro do MPAC.

O objetivo da visita foi solicitar a doação de um terreno para que seja construída a sede própria do Ministério Público em Assis Brasil.

Segundo a Procuradora Kátia o órgão conta com recurso em caixa destinado pelo Ministério da justiça, por meio de Emenda do Deputado Alan Rick, no entanto falta o terreno para construção.

Na ocasião ao solicitarem a doação do terreno, a equipe apresentou a planta baixa da sede, explicando que será construído um auditório com capacidade para 30 pessoas, recepção, banheiros, protocolo, alojamento, copa, área de TI, assessoria, gabinete do Promotor e dependendo do tamanho da área cedida pela Prefeitura, haverá também a construção de um estacionamento.

No tocante, o Prefeito Jerry, se comprometeu em doar o terreno e levou a equipe para conhecer a localização do mesmo. Na oportunidade aproveitou o para agradecer o apoio do MPAC no enfrentamento da crise migratória, tanto em relação a presença, quanto em orientações, doação de donativos e alguns equipamentos para o abrigo. “Doamos essa área de terra com todo prazer, sabendo que é um investimento para o município de Assis Brasil, que ganha com a presença do Ministério Público na nossa cidade,” disse Jerry.

