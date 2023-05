Prefeitura e Estado ministram curso de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais da saúde

FONTE: oaltoacre.com

No dia 31 de maio é comemorado o Dia Mundial sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.

A OMS aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Por ser reconhecido como uma doença crônica, o tabagismo é considerado a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo mundo.

O tabaco fumado, em qualquer uma de suas formas, causa a maior parte de todos os cânceres de pulmão e contribui de forma significativa para acidentes vasculares cerebrais (AVC) e ataques cardíacos fulminantes. Estima-se que no Brasil, 443 pessoas morrem, por dia, em decorrência do tabagismo, um número assustador e desconhecido por muitos.

Por conta disso, as secretarias municipal e estadual de Saúde, respectivamente, estão ministrando um curso de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais da saúde, para a condução, controle e prevenção do tabagismo nas unidades básicas de saúde da capital.

“Essa capacitação faz parte de uma programação que nós estamos fazendo em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco. São médicos, enfermeiros, odontólogos psicólogos. Profissionais que irão conduzir os grupos de tabagismo no estado”, explicou a coordenadora estadual de Programa de Controle de Tabagismo, Vanessa Cristina Wismanm.

Rio Branco encontra-se em terceiro lugar no ranking de capitais com maior número de fumantes, com 11,2% da população, perdendo apenas para Campo Grande com 14,5%, Distritos Federal com 11,8% e Cuiabá com 11,3%.

“Desde o dia 10 que estamos trabalhando com essas ações, e hoje a capacitação para o município de Rio Branco, para os profissionais das unidades de saúde, sobre o tabagismo, tratamento e manejo clínico, para aperfeiçoar os profissionais para que nós venhamos atender esse público que, infelizmente, tem aumentado tanto”, coordenadora Municipal do Programa de Controle ao Tabagismo, Wilyanne Derze.

