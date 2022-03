Prefeitura e Núcleo de Estado de Educação realizam Formatura do 5º ano do Ensino Fundamental I e do Ensino Médio em Epitaciolândia

Por Assemcom/Semed

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Núcleo de Estado de Educação de Epitaciolândia, realizou neste sábado (19) a formatura dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I e do Ensino Médio, através do Programa Caminhos da Educação do Campo, Ciclos de aprendizagem 2021.

Em um cenário natural, ornamentado com elementos da natureza, o evento foi marcado com muita alegria, descontração e apresentações culturais.

A cerimônia contou com a presença do Prefeito Sérgio Lopes, Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, proprietário da Fazenda Filipinas e fundador da Escola Professora Maria Cristina Nogueira de Medeiros, Fabio Medeiros, Secretária Estadual de Educação, Socorro Nery, Coordenador do Núcleo de Educação em Epitaciolândia, Cleomar Eduíno, Diretor geral do campus Xapuri, Joel Bezerra Lima, de coordenadores, professores, alunos, além da participação da comunidade em geral.

A solenidade ainda contou com a presença da ilustre professora, Maria Cristina Nogueira Medeiros, mãe do proprietário da fazenda. Ela é homenageada pelo município de Epitaciolândia com o nome da escola municipal que funciona nas mesmas dependências.

“É muito gratificante poder ver essa comunidade fazendo parte de uma cerimônia como essa, com isso mostram que o trabalho árduo dos professores e dos alunos está surtindo resultados”, comenta Eunice, Secretária Municipal de Educação.

