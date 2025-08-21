Prefeitura investiga atuação do Conselho Tutelar em caso de morte de menino

É fundamental, como sociedade, estarmos atentos aos sinais e as suspeitas de violências cometidas contra crianças e adolescentes. Situações como agressão física, verbal, psicológica, negligência ou abuso sexual envolvendo criança ou adolescente, devem ser comunicadas às autoridades policiais e ao Conselho Tutelar, ou via Disque 100 nos termos das Leis 8.069/90, 13.431/2017, 14.344/2022. O Conselho Tutelar da Região Sul de Florianópolis permanece à disposição das autoridades competentes para fornecer eventuais registros de atendimentos, caso for solicitado.