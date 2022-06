Prefeitura vai reformar as Unidades Básicas de Saúdes em Epitaciolândia

Visando Levar mais qualidade no atendimento e comodidade aos servidores, o prefeito Sérgio Lopes iniciou o planejamento das reformas das unidades de saúde do município na quarta-feira, dia 08.

Após receber a confirmação dos parlamentares Mara Rocha, Alan Rick, (Léo de Brito) e Mailza Gomes quanto a destinação de recursos para investimentos em Saúde, o Prefeito, o Secretário de Saúde Sérgio Mesquita e o engenheiro da prefeitura vistoriaram as unidades que serão contempladas para colher os dados necessários para confecção dos projetos de reforma.

Seguindo o procedimento estabelecido para obras de infraestrutura, as reformas seguirão um cronograma que inicia com a capitação de recursos, depois passa para fase de elaboração de projetos, aprovação e liberação dos recursos pelo governo federal, seguida pela execução, com uma unidade de cada vez a ser reformada para dar mais qualidade aos atendimentos realizados pela rede pública.

