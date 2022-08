Presidente Arlete Amaral destaca atuação dos parlamentares na primeira sessão após recesso

Após recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Brasileia voltou a realizar as atividades legislativas nesta segunda-feira (01). Durante a abertura da Sessão Ordinária, a presidente da Casa, Arlete Amaral (PP) destacou a atuação do Poder Legislativo durante o primeiro semestre deste ano.



Os 11 parlamentares brasileense apresentaram vários projetos de leis, requerimentos e indicações. As pautas contemplam os mais diferentes assuntos de interesses e relevância para população.

A presidente da casa esteve destacando a grande importância do retorno dos trabalhos legislativos. “ É com muita felicidade que estamos retornando com as sessões, o recesso foi muito produtivo para todos os parlamentares, onde tenho certeza que cada um aproveitou esse tempo da melhor forma possível. Volto renovada, o poder legislativo está voltando a todo vapor. E com união de todos os parlamentares tenho certeza que grandes resultados em benefício da população serão alcançados neste segundo semestre.

Agradeço ao poder executivo municipal na pessoa do vice-prefeito Carlinhos que esteve presente na câmara trazendo a mensagem governamental. ” Ressaltou a Presidente da casa.

A próxima sessão ordinária será realizada no dia 09 de agosto, às 8h. A população poderá acompanhá-la por meio da página da Câmara no Facebook.

